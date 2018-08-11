МЧС предоставило подробности о пожаре в карельской церкви XVIII века
11 августа 2018, 16:26 [ «Аргументы Недели» ]
В субботу, 11 августа, в главном управлении МЧС по Карелии предоставили дополнительную информацию о пожаре, который полностью уничтожил в Кондопоге церковь Успения Пресвятой Богородицы XVIII века.
Согласно последним данным специалистов, очаг возгорания находился снаружи храма, а не внутри. Предполагается, что пламя начало охватывать церковь с северной стороны, передает ТАСС. Сторож не сразу заметил огонь – он понял, что случилось нечто страшное лишь в тот момент, когда дым проник внутрь помещения.
Пожарные расчеты прибыли на место пожара через восемь минут после поступления сообщения в МЧС. К этому моменту деревянный храм был охвачен огнем полностью.
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