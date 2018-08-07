Защита сестер, убивших отца, обжаловала их арест

Утром во вторник, 7 августа, стало известно, что защита трех сестер, убивших в Москве своего отца, обжаловала их арест. Об этом сегодня рассказала пресс-секретарь Останкинского суда Анна Селиванова.

Согласно последней информации, по всем трем материалам в суд поступили апелляционные жалобы. Точная дата их рассмотрения пока не назначена, передает РИА "Новости".

Напомним, 27 июля три девушки убили своего 57-летнего отца на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе. Впоследствии сестры заявили, что мужчина долгое время причинял им "моральные страдания". Более того, он якобы первый напал на дочерей.