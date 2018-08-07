Ливневку в Сочи, где погиб мальчик, переделал хозяин местной гостиницы
7 августа 2018, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 7 августа, стало известно, что ливневая канава в Сочи, где в прошлую пятницу погиб ребенок, была самостоятельно переделана местным жителем, который является владельцем гостиницы.
В прокуратуре Краснодарского края отметили, что отверстие в желобе, куда провалился мальчик, обычно накрывалось особым щитом, который можно убирать и вынимать оттуда мусор. В момент происшествия данной заслонки на месте не было, передает РИА "Новости".
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