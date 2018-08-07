Дело врача Елены Мисюриной вернули на дополнительное расследование

Сегодня стало известно, что дело в отношении врача Елены Мисюриной вернули на дополнительное расследование. Его изучением займется другое следственное подразделение ГСУ Следственного комитета по Москве.

Стало известно, чем занимается врач Мисюрина после суда

Специалисты намерены учесть все ходатайства и обращения по данному уголовному делу, передает во вторник, 7 августа, портал m24.ru, ссылаясь на пресс-службу СК РФ.

Напомним, дело в отношении Елены Мисюриной было заведено три года назад. Согласно информации следствия, медик в 2013 году нарушила технику проведения пациенту трепанобиопсии, вследствие чего он скончался. Врача приговорили к двум годам заключения и до вступления приговора в силу поместили под стражу. Впоследствии прокуратура выявила нарушения, допущенные во время следствия, и потребовала отменить решение суда.