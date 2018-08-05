В центре Санкт-Петербурга юношу ранили ножом
5 августа 2018, 11:11 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
В самом центре Санкт-Петербурга на Невском проспекте мужчина ранил ножом молодого человека. Происшествие случилось в минувшую субботу, 4 августа, около 22.30 по московскому времени у дома номер 31.
Между 32-летним мужчиной и 18-летним юношей внезапно вспыхнул конфликт, в ходе которого первый нанес своему оппоненту ранение в область бедра, сообщается на официальном сайте Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Пострадавший молодой человек был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии. Подозреваемого в нападении задержали полицейские. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.
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