В центре Санкт-Петербурга юношу ранили ножом

В самом центре Санкт-Петербурга на Невском проспекте мужчина ранил ножом молодого человека. Происшествие случилось в минувшую субботу, 4 августа, около 22.30 по московскому времени у дома номер 31.

Между 32-летним мужчиной и 18-летним юношей внезапно вспыхнул конфликт, в ходе которого первый нанес своему оппоненту ранение в область бедра, сообщается на официальном сайте Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавший молодой человек был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии. Подозреваемого в нападении задержали полицейские. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.