СК назначил судмедэкспертизы тел журналистов, погибших в ЦАР

Следственный комитет России назначил экспертизы тел погибших в Центральноафриканской республике журналистов. В рамках исследований планируется установить точную причину гибели сотрудников СМИ.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко отметила, что специалисты ведут активную работу по выяснению всех деталей происшествия в ЦАР. В частности опрашиваются коллеги и друзья погибших журналистов, уточняется на сайте Следственного комитета.

Напомним, ранее стало известно о гибели репортера Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Накануне тела журналистов доставили в Москву.