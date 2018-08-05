//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Поклонники Алсу восхитились молодостью и красотой ее мамы
- Петросян сообщил поклонникам, что намерен расслабиться после долгого напряжения
- Леночка, утрем нос седому юмористу! Рустам Солнцев готов занять место Петросяна
- На Анастасию Волочкову "напали" из-за подозрений в злоупотреблении фотошопом
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Расследования 13+
СК назначил судмедэкспертизы тел журналистов, погибших в ЦАР
5 августа 2018, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]
Следственный комитет России назначил экспертизы тел погибших в Центральноафриканской республике журналистов. В рамках исследований планируется установить точную причину гибели сотрудников СМИ.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко отметила, что специалисты ведут активную работу по выяснению всех деталей происшествия в ЦАР. В частности опрашиваются коллеги и друзья погибших журналистов, уточняется на сайте Следственного комитета.
Напомним, ранее стало известно о гибели репортера Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Накануне тела журналистов доставили в Москву.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Премьер Черногории сообщил о решении НАТО открыть авиабазу в Албании
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
СК назначил судмедэкспертизы тел журналистов, погибших в ЦАР
//Общество
Они потребовали раздеться, преподаватель ВШЭ пожаловался на полицейский произвол
Жена Александра Овечкина показала фигуру в бикини накануне родов
//Новости партнеров
//Общество
Метеорологи зафиксировали в Тихом океане мощный ураган «Гектор»
//В мире
МИД: Москва решительно осуждает попытку покушения на президента Венесуэлы
Тело девочки, унесенной течением реки в Сочи, нашли спасатели
//Новости СМИ2
//Общество
"Желтый" уровень погодной опасности в Москве и области продлен
На Анастасию Волочкову "напали" из-за подозрений в злоупотреблении фотошопом
//В мире
Эксперт прокомментировал попытку покушения на президента Венесуэлы
//Новости Redtram
//Общество
Открыл фонарь и обматерил жителей. В Сети обсуждают хамскую выходку чиновника
//В мире
Герцогиня Меган сразила поклонников внешним видом в свой день рождения
В МЧС высказались о сообщениях в соцсетях насчет падения метеорита в Югре
Адвокат Анджелины Джоли отказалась работать с актрисой: слишком "ядовитая"
//В мире
//Общество
//В мире
Помощница Мелании Трамп по политическим вопросам покинула Белый дом
//Общество
Кадыров сообщил о доказательствах непричастности Темерханова к убийству Буданова
//Общество
//Общество
//Общество
Российского альпиниста, спасённого в Пакистане, доставили в Москву
//Общество