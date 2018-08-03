Москалькова: сестер, убивших отца, можно было поместить под домашний арест
3 августа 2018, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что сестер Хачатурян, убивших своего отца, можно было оставить под домашним арестом или вовсе выпустить под поручительство.
Москалькова убеждена, что заключение Ангелины, Кристины и Марии под стражу является чрезмерным наказанием. В комментарии, который опубликован на сайте уполномоченного по правам человека, говорится, что девушки полностью осознают содеянное. Кроме того, суд мог учесть их возраст и весьма непростые обстоятельства дела в целом.
Напомним, ранее Останкинский суд Москвы принял решение об аресте трех сестер, расправившихся с отцом, на два месяца – до 28 сентября.
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