Экс-начальник Главного управления МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, который является обвиняемым по делу о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", был экстренно госпитализирован.

Представитель Кемеровского областного суда сообщила, что сегодня состоится заседание, на котором должна быть рассмотрена апелляционная жалоба на арест бывшего начальника ГУ МЧС по Кузбассу до 25 сентября. Согласно данным справки, поступившей в суд, Мамонтов был доставлен в больницу прямо из СИЗО.

Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на информацию местных СМИ, у обвиняемого в халатности и растрате по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" подозрение на аппендицит.

Напомним, жертвами страшного пожара в кемеровском торговом центре в марте текущего года стали 60 человек.