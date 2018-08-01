Житель Приморья сядет в тюрьму на 6,5 лет за нападение с отверткой на медсестру

Утром в среду, 1 августа, стало известно, что жителя Владивостока осудили за нападение с отверткой на медсестру. Согласно последней информации, суд приговорил мужчину к 6,5 годам лишения свободы.

Происшествие случилось в январе текущего года в одной из поликлиник. Бывший сожитель напал на сотрудницу медицинского учреждения, поскольку испытывал к ней неприязненные отношения. Якобы женщина поспособствовала его административному аресту за распитие спиртного и применение физической силы.

Тогда приморец нанес медсестре глубокие раны в области шеи и спины. Врачи осмотрели пациентку и через некоторое время отпустили ее на амбулаторное лечение, уточняет РИА "Новости".