Житель Приморья сядет в тюрьму на 6,5 лет за нападение с отверткой на медсестру
1 августа 2018, 08:38 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в среду, 1 августа, стало известно, что жителя Владивостока осудили за нападение с отверткой на медсестру. Согласно последней информации, суд приговорил мужчину к 6,5 годам лишения свободы.
Происшествие случилось в январе текущего года в одной из поликлиник. Бывший сожитель напал на сотрудницу медицинского учреждения, поскольку испытывал к ней неприязненные отношения. Якобы женщина поспособствовала его административному аресту за распитие спиртного и применение физической силы.
Тогда приморец нанес медсестре глубокие раны в области шеи и спины. Врачи осмотрели пациентку и через некоторое время отпустили ее на амбулаторное лечение, уточняет РИА "Новости".
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