Сестры, убившие отца в Москве: он употреблял запрещенные вещества

Три сестры, жестоко убившие собственного 57-летнего отца в Москве, заявили, что он употреблял запрещенные вещества. Информация о происшествии на Алтуфьевском шоссе поступила в понедельник, 30 июля.

Девушки 17, 18 и 19 лет утверждают, что отец в день убийства напал на них с ножом, поскольку находился в состоянии наркотического опьянения, передает РИА "Новости". Впоследствии сестры заявили, что родственник постоянно причинял им моральные страдания.

Напомним, тело человека с колото-резаными ранениями в области груди и шеи было обнаружено в пятницу на лестничной клетке многоквартирного дома.