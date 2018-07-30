Одна из сестер, обвиняемых в убийстве отца в Москве, сама позвонила в полицию

Сегодня стало известно, что одна из трех сестер, обвиняемых в жестоком убийстве собственного отца, самостоятельно позвонила в полицию. Эти данные предоставил источник в правоохранительных органах.

. Тело 57-летнего мужчины с колото-резаными ранениями груди и шеи было найдено на следующий день в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. Уточняется, что девушка 1999 года рождения позвонила в полицию вечером 27 июля и сообщила об убийстве, сообщает в понедельник РИА "Новости" . Тело 57-летнего мужчины с колото-резаными ранениями груди и шеи было найдено на следующий день в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве.

На допросе дочери убитого 17, 18 и 19 лет признались, что действительно совершили преступление и отметили, что отец долгое время причинял им страдания.