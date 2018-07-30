Минувшей ночью на востоке Москвы обокрали храм

В Черкизово на востоке Москвы в ночь на понедельник обокрали храм Илии Пророка. Об этом сегодня утром сообщил заместитель управляющего делами Московской патриархии архимандрит Савва (Тутунов).

В полночь дежурный охранник осмотрел храм и не заметил ничего подозрительного. Об ограблении стало известно лишь рано утром. Как сообщает РИА "Новости", преступники, очевидно, взломали решетку и проникли в здание через окно.

Отмечается, что украшения, пожертвованные верующими, были сняты с Казанской иконы Божией Матери, иконы Блаженной Матроны Московской и иконы Богородицы "Нечаянная радость". Кроме того, злоумышленники забрали пожертвования на цветы и нужды воскресной школы, которые находились в двух ящиках.

Известно, что на территории храма есть видеокамеры.