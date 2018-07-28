Арестован восьмой фигурант дела о пытках в колонии Ярославля

Восьмой фигурант громкого дела о пытках в одной из колоний Ярославля был сегодня заключен под стражу. Соответствующее решение утром в субботу, 28 июля, принял Заволжский районный суд города.

Пресс-секретарь областного суда Наталия Сарбунова отметила, что Руслан Цветков будет находится под арестом до 20 сентября, передает РИА "Новости".

Отметим, что в настоящий момент в деле о жестоком избиении заключенного в исправительной колонии номер 1 фигурируют восемь человек. Согласно последней информации, семеро из вышеуказанных подозреваемых уже заключены под стражу, а один – находится под домашним арестом.