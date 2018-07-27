На Курском вокзале в результате драки погиб пассажир

В результате ночной драки на Курском вокзале в Москве погиб пассажир транзитного поезда. Соответствующую информацию предоставили сегодня в столичном управлении Следственного комитета на транспорте.

Происшествие случилось сегодня около 2:15 во время стоянки поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород. На платформе между двумя группами молодых людей вспыхнул конфликт, в ходе которого 30-летний мужчина получил телесные повреждения и скончался на месте.