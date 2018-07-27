На Курском вокзале в результате драки погиб пассажир
27 июля 2018, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]
Как уточняется в сообщении СК, еще два человека пострадали, один из них госпитализирован. Уточняется, что некоторые участники драки были в состоянии алкогольного опьянения.
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