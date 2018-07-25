Экс-сотрудник брянской колонии, подозреваемый в убийстве заключенного, арестован

Бывший сотрудник исправительной колонии №6 в Брянской области, подозреваемый в убийстве заключенного, арестован Клинцовским городским судом. Мужчина будет находится под стражей до 23 сентября.

Соответствующую информацию сегодня предоставили в суде. По факту гибели заключенного ранее было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий", передает ТАСС.

Согласно данным следствия, вечером 22 июля сотрудник колонии применил насилие к осужденному, перевязав тканью его лицо. В результате данных действий мужчина скончался.

К настоящему моменту предполагаемый убийца уволен из органов уголовно-исполнительной системы.