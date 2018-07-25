Экс-сотрудник брянской колонии, подозреваемый в убийстве заключенного, арестован
25 июля 2018, 18:38 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший сотрудник исправительной колонии №6 в Брянской области, подозреваемый в убийстве заключенного, арестован Клинцовским городским судом. Мужчина будет находится под стражей до 23 сентября.
Соответствующую информацию сегодня предоставили в суде. По факту гибели заключенного ранее было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий", передает ТАСС.
Согласно данным следствия, вечером 22 июля сотрудник колонии применил насилие к осужденному, перевязав тканью его лицо. В результате данных действий мужчина скончался.
К настоящему моменту предполагаемый убийца уволен из органов уголовно-исполнительной системы.
Второй круг русского ада Андрея Караулова
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес