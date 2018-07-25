Заключенный, которого пытали в колонии Ярославля, не пожелал приходить в суд

Заключенный, которого пытали сотрудники одной из колоний Ярославля, не пожелал приходить в суд. Данную информацию в среду, 25 июля, предоставил судья Заволжского суда города Александр Татаринов.

Согласно последним данным, потерпевший был уведомлен о судебных заседаниях с участием своих мучителей, однако он наотрез отказался появляться на них, передает РИА "Новости".

Отметим, что в настоящий момент четверо из шести фигурантов громкого уголовного дела находятся под стражей. Еще одному сотруднику колонии №1 продлили срок задержания, а заседание по шестому работнику учреждения пока не проходило.

По факту случившегося с заключенным было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.