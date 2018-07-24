Заключенный погиб в колонии общего режима под Брянском

В колонии общего режима номер 6, которая расположена в Брянской области, погиб заключенный. Соответствующая информация содержится в сообщении Управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Происшествие, согласно последним данным, случилось 22 июля. К настоящему моменту по факту кончины заключенного в ИК-6 УФСИН проведена служебная проверка. Материалы вышеуказанного дела уже передали в Клинцовский МСО следственного управления СК РФ по Брянской области.

Как сообщает сегодня ТАСС, речь идет о колонии общего режима, которая находится в 175 километрах от Брянска. Обстоятельства случившегося устанавливаются.