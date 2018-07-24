Арестован подозреваемый в гибели детей при ЧП с лодкой под Астраханью

Подозреваемый в гибели детей, которые утонули в Астраханской области из-за перевернувшейся лодки, арестован. Соответствующую информацию во вторник, 24 июля, сообщил представитель СУ СК РФ по региону.

Мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Следствие установило, что вечером 22 июля неподалеку от села Калинино местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, взял у приятеля лодку и решил переправить девятерых детей на другой берег реки Бузан.

В какой-то момент он произвел резкий маневр, вследствие чего лодка перевернулась. Шестерых несовершеннолетних спасли, однако три ребенка утонули. Тела двоих были найдены, а поиски третьего утонувшего продолжаются до сих пор, передает РИА "Новости".