Один из подозреваемых отдал полиции нож, которым был убит фигурист Денис Тен
24 июля 2018, 09:23 [ «Аргументы Недели» ]
Один из подозреваемых в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена отдал полиции нож, которым был нанесен смертельный удар. Данное заявление было сделано в Департаменте внутренних дел Алма-Аты.
Арман Кудайбергенов в ходе проверки показаний продемонстрировал место, в котором спрятал нож. Полицейские изъяли орудие убийства и приобщили его к материалам уголовного дела, передает kp.ru.
Второй подозреваемый Нуралы Киясов в рамках очной ставки также рассказал некоторые детали нападения на Дениса Тена. Мужчина утверждает, что именно он наносил 25-летнему спортсмену ранения. Известно, что предполагаемых убийц уже опознали очевидцы случившегося.
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