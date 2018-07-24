Один из подозреваемых отдал полиции нож, которым был убит фигурист Денис Тен

Один из подозреваемых в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена отдал полиции нож, которым был нанесен смертельный удар. Данное заявление было сделано в Департаменте внутренних дел Алма-Аты.

Арман Кудайбергенов в ходе проверки показаний продемонстрировал место, в котором спрятал нож. Полицейские изъяли орудие убийства и приобщили его к материалам уголовного дела, передает kp.ru.

Второй подозреваемый Нуралы Киясов в рамках очной ставки также рассказал некоторые детали нападения на Дениса Тена. Мужчина утверждает, что именно он наносил 25-летнему спортсмену ранения. Известно, что предполагаемых убийц уже опознали очевидцы случившегося.