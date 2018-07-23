СК: задержаны шесть сотрудников ярославской колонии после сообщений об избиении

В понедельник, 23 июля, в Следственном комитете Российской Федерации сообщили о задержании шести сотрудников ярославской колонии после ряда сообщений о жестоком избиении одного из заключенных.

областного СК, на территории исправительной колонии и УФСИН России по Ярославской области были проведены обыски, после которых специалисты изъяли документацию. Подчеркивается, что следствию удалось установить личности всех работников колонии, которые участвовали в "наказании" осужденного. Как говорится на официальном сайте областного СК, на территории исправительной колонии и УФСИН России по Ярославской области были проведены обыски, после которых специалисты изъяли документацию.

Напомним, 20 июля было возбуждено уголовное дело по факту превышения пределов должностных полномочий и применению насилия в отношении заключенного.