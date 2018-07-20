В Дагестане неизвестные напали на наряд ДПС, есть погибшие

В пятницу, 20 июля, неизвестные злоумышленники в Дагестане напали на наряд дорожно-патрульной службы. Согласно последней информации, в результате случившегося погибли два сотрудника полиции.

Известно, что нападение было произведено на территории Кизилюртовского района Республики Дагестан. Неизвестные обстреляли наряд ДПС неподалеку от села Стальское, передает ТАСС. Отмечается, что еще один полицейский получил ранение, данных о его состоянии нет.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личности преступников и выясняют их местонахождение.