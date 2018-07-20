Убийцы Дениса Тена не узнали знаменитого фигуриста

В пятницу, 20 июля, появились детали убийства известного казахстанского фигуриста Дениса Тена, который в рамках Олимпийских игр 2014 года в Сочи получил бронзовую медаль. Спортсмену было 25 лет.

Согласно последней информации, убийцы не узнали Дениса Тена во время нападения. Воры пытались украсть зеркала машины именитого спортсмена, вследствие чего возник конфликт между ними и хозяином автомобиля. Двое задержанных молодых мужчин уже признались в содеянном, передает издание "Вести".

Один из злоумышленников впоследствии заявил, что только благодаря интернету узнал, кем являлась их жертва. Тен скончался в больнице через несколько часов после нападения.