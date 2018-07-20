Второй подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена задержан

Вечером в пятницу стало известно, что сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать второго подозреваемого в убийстве бронзового призера Олимпийских игр 2014 года в Сочи Дениса Тена.

Начальник департамента внутренних дел Алма-Аты Серик Кудебаев отметил, что вторым задержанным стал 23-летний уроженец Кызылординской области по имени Арман Кудайбергенов, передает РИА "Новости".

Напомним, Тен скончался накануне. 25-летний спортсмен получил ножевое ранение в ходе конфликта с молодыми людьми, которые пытались украсть зеркала его автомобиля. Фигурист умер в больнице через несколько часов после происшествия. Сегодня утром был задержан первый подозреваемый.