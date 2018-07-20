Видео следственного эксперимента с предполагаемым убийцей Дениса Тена

Видео следственного эксперимента с предполагаемым убийцей бронзового призера Олимпиады-2014, казахского фигуриста Дениса Тена опубликовало агентство Sputnik Казахстан. Известный спортсмен скончался в больнице города Алма-Ата в результате большой кровопотери после нападения на Тена двоих злоумышленников.

По версии следствия, спортсмен пытался помешать грабителям снять зеркала с его автомобиля. А злодеи набросились на него с ножом, ударили, повредив крупные кровеносные сосуды. В Центральную клиническую больницу Денис поступил в состоянии клинической смерти. Он потерял три литра крови и умер.

Полиция задержала одного из подозреваемых. 24-летний Нуралы Киясов уже признал вину. Второй предполагаемый убийца объявлен в розыск. Департамент внутренних дел (ДВД) Алма-Аты распространил ориентировку на 24-летнего Армана Кудайбергенова. Уголовное дело об убийстве Тена находится на особом контроле генпрокурора и министра внутренних дел Казахстана.

Прощание с фигуристом пройдет в субботу, 21 июля, во Дворце спорта имени Балуана Шолака.