Убитую в Челябинской области финалистку Missis World Russia похоронят завтра

В четверг, 19 июля, в Магнитогорске состоятся похороны убитой Ксении Туленковой-Мецгер – финалистки конкурса Missis World Russia 2016 года. Женщина была обнаружена мертвой накануне вечером.

Согласно последней информации, 16 июля 29-летняя женщина отправилась на собственном автомобиле на встречу с потенциальным покупателем машины, после чего пропала. Позже ее тело с признаками насильственной смерти нашли в Кизильском районе Челябинской области. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Известно, что Ксения в последнее время жила с мужем и сыном в США, а в Россию приехала, чтобы проведать мать.

Как сообщает подруга убитой Анастасия Пьянзина, прощание с Туленковой-Мецгер пройдет завтра с 12 до 14 часов в доме номер 94 на улице Советская в Магнитогорске, передает РИА "Новости".