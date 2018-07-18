По подозрению в убийстве Ксении Туленковой задержан 24-летний мужчина

По подозрению в убийстве Ксении Туленковой-Мецгер в Магнитогорске задержан 24-летний мужчина.

Погибшая девушка была финалисткой конкурса красоты Missis World Russia-2016.

Из соцетей стало известно, что прощание с Ксений состоится в четверг, 19 июля, в 12:00 до 14:00 часов по адресу ул. Советская 94 в Магнитогорске. Тело 29-летей Ксении было обнаружено 17 июля 2018 года в Кизильском районе Челябинской области с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Установлено, что Ксению Туленкову-Мецгер убили при продаже автомобиля. Известно, что вместе с мужем Ксения год назад переехала в США и вернулась на родину, чтобы навестить родственников и продать свой автомобиль. В понедельник, 16 июля, она договорилась с владельцем автосервиса показать ему свою машину Skoda Octavia для дальнейшей продажи. В 21:00 она приехала к нему, - сообщает РБК.

В ходе проведенных следователями СК совместно с сотрудниками УМВД России по городу Магнитогорску следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать местного жителя, причастного к совершению данного преступления. Им оказался 24-летний местный житель.

В настоящее время подозреваемый задержан. Он дает показания. Проводятся следственные действия.