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Серебренников заявил, что следствие не располагает доказательствами его вины
18 июля 2018, 10:29 [ «Аргументы Недели» ]
Известный российский режиссер Кирилл Серебренников заявил, что следствие не располагает доказательствами его вины. Деятель культуры является подозреваемым по делу о хищениях в "Седьмой студии".
Серебренников, выступая в зале суда, заявил, что, согласно версии следствия, он и его помощники украли обналиченные деньги, а затем в течение трех лет проводили на эти средства проект "Платформа". Режиссер подчеркнул, что даже показания главного бухгалтера "Седьмой студии" не свидетельствуют о его вине. Он добавил, что действительно просил помощи в обналичивании денег, поскольку при проведении безналичных операций приходится платить слишком большие налоги, передает РИА "Новости".
По словам Серебренникова, все средства пошли исключительно на проект, работники которого расписывались в кассе за получаемую зарплату.
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