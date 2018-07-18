Известный российский режиссер Кирилл Серебренников заявил, что следствие не располагает доказательствами его вины. Деятель культуры является подозреваемым по делу о хищениях в "Седьмой студии".

Серебренников, выступая в зале суда, заявил, что, согласно версии следствия, он и его помощники украли обналиченные деньги, а затем в течение трех лет проводили на эти средства проект "Платформа". Режиссер подчеркнул, что даже показания главного бухгалтера "Седьмой студии" не свидетельствуют о его вине. Он добавил, что действительно просил помощи в обналичивании денег, поскольку при проведении безналичных операций приходится платить слишком большие налоги, передает РИА "Новости".

По словам Серебренникова, все средства пошли исключительно на проект, работники которого расписывались в кассе за получаемую зарплату.