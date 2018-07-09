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Кому из пенсионеров увеличат выплаты в августе

//Расследования 13+

На депутата Госдумы напали в Москве

9 июля 2018, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

На депутата Госдумы напали в Москве
фото: pixabay.com

Неизвестный злоумышленник напал на севере Москвы на депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева. Источник в правоохранительных органах отметил, что происшествие случилось у подъезда жилого дома.

Что известно СК о захватившем заложницу в Москве мужчине

Что известно СК о захватившем заложницу в Москве мужчине

Инцидент был зафиксирован накануне вечером. Жигарев находился на улице Полины Осипенко в своем автомобиле, когда преступник оттолкнул дверь машины и несколько раз ударил политика по лицу. 

Как сообщает РИА "Новости", впоследствии нападавший повалил депутата на землю и начал избивать его, а затем скрылся в неизвестном направлении. Сам Сергей Жигарев пока не дает никаких комментариев насчет случившегося. Проводится проверка.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

В официальном журнале ЕС опубликовали решение о продлении санкций в отношении РФ

В официальном журнале ЕС опубликовали решение о продлении санкций в отношении РФ

Утром в понедельник, 9 июля, решение о продлении экономических ограничений в отношении Российской Федерации было опубликовано в официальном журнале Европейского Союза. Публикация уже появилась в сети.

//В мире

Раскрыта роль миротворцев ООН в готовящемся вторжении украинской армии в Донбасс

Раскрыта роль миротворцев ООН в готовящемся вторжении украинской армии в Донбасс

Киевское командование планирует задействовать миротворцев ООН в готовящемся вторжении армии Украины на территорию ДНР. С таким заявлением выступили в силовых структурах самопровозглашенного государства.

//Новости Гнездо.ру

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//В мире

В Турции сегодня состоится церемония инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана

В Турции сегодня состоится церемония инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана

В понедельник, 9 июля, в столице Турции Анкаре состоится церемония инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана, который ранее в рамках выборов в стране набрал наибольшее количество голосов избирателей.

//В мире

Самолет Ким Чен Ына заметили на территории РФ

Самолет Ким Чен Ына заметили на территории РФ

В понедельник был замечен личный самолёт лидера КНДР во Владивостоке. На нём могли прилететь чиновники, которые занимаются подготовкой к возможной поездке Ким Чен Ына на Восточный экономический форум (ВЭФ).

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//В мире

Министр Великобритании по Brexit уходит в отставку

Министр Великобритании по Brexit уходит в отставку

Стало известно, что в отставку подал министр Великобритании по делам выхода страны из Европейского союза. Речь идет о Дэвиде Дэвисе, который ранее занимал должность британского премьер-министра.

//Общество

Департамент здравоохранения Москвы изменил правила посещения всех больниц

Департамент здравоохранения Москвы изменил правила посещения всех больниц

Департамент здравоохранения Москвы изменил правила посещения столичных больниц. Теперь родственники смогут навещать больных в отделениях реанимации и отделениях интенсивной терапии всех клиник круглосуточно.

//Общество

Новость о продавщице, прокалывавшей презервативы иностранцам, оказалась фейком

Новость о продавщице, прокалывавшей презервативы иностранцам, оказалась фейком

В Интернете появилась новость о нижегородской продавщице, которая продавала иностранным футбольным болельщикам проколотые презервативы с целью улучшения генофонда. История не имеет ничего общего с действительностью.

//Общество

Чем латиноамериканские болельщики отличаются от европейских

Чем латиноамериканские болельщики отличаются от европейских

Жизнерадостная, разговорчивая и энергичная Диана Рудная – типичный волонтёр чемпионата мира по футболу 2018. Основная локация её волонтёрской работы – московский аэропорт Шереметьево, но и в свободные часы Диана прогуливается по самым оживлённым улицам Москвы, вдруг кому-то из блуждающих фанатов понадобится помощь. Наша молодёжная часть редакции побеседовала с Дианой и узнала некоторые подробности о жизни волонтёра в самый разгар ЧМ.

//В мире

Процесс спасения детей из пещеры в Таиланде засекретили

Процесс спасения детей из пещеры в Таиланде засекретили

В понедельник стало известно, что спасение детей из пещеры в Таиланде проходит в режиме секретности. Решение о блокировке доступа к информации о ходе эвакуации принял штаб спасательной операции.

//В мире

Плененные военные ВСУ выдали планы Киева по оккупации южных регионов России

Плененные военные ВСУ выдали планы Киева по оккупации южных регионов России

В Киеве разработали план по отторжению от Российской Федерации ее южных регионов. Об этом стало известно сражающимся против Вооруженных сил Украины ополченцам Донецкой и Луганской народных республик.

//Новости партнеров

//В мире

Британия намерена увеличить военное присутствие в Северной Атлантике из-за РФ

Британия намерена увеличить военное присутствие в Северной Атлантике из-за РФ

Власти Великобритании намерены усилить присутствие своих военных в Северной Атлантике. Согласно последней информации, данную меру планируется принять из-за стремительного роста военного потенциала РФ.

//В мире

Путин направил Абэ соболезнования в связи с жертвами наводнения в Японии

Путин направил Абэ соболезнования в связи с жертвами наводнения в Японии

Российский лидер Владимир Путин сегодня направил премьер-министру Японии Синдзо Абэ телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с жертвами сильнейших наводнений на территории страны.

//Общество

Синоптики пообещали, что жара вернется в Москву в июле

Синоптики пообещали, что жара вернется в Москву в июле

Синоптики прогнозируют жаркую погоду в Москве на этой неделе. По прогнозу специалистов по погоде, в первые два дня недели особой жары ждать не стоит. Температура воздуха составит не больше плюс 23-26 градусов.

//Расследования

На депутата Госдумы напали в Москве

На депутата Госдумы напали в Москве

Неизвестный злоумышленник напал на севере Москвы на депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева. Источник в правоохранительных органах отметил, что происшествие случилось у подъезда жилого дома.

//Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Климова показала спину в синяках

Актриса Екатерина Климова показала спину в синяках

Екатерина Климова по праву считается одной из самых красивых российских актрис. Но на днях актриса удивила фотографией. Ее спина вся в синяках. Оказывается, синяки - это последствия медицинской процедуры.

//В мире

В Румынии попал в аварию автобус с детьми из Белоруссии

В Румынии попал в аварию автобус с детьми из Белоруссии

На территории Румынии произошла авария с участием автобуса, в котором находились граждане Белоруссии. Согласно последним данным, в салоне транспортного средства было большое количество детей.

//Общество

Уникальный Музей ВВС в Монино будет ликвидирован

Уникальный Музей ВВС в Монино будет ликвидирован

В редакции «Аргументов недели» оказался приказ заместителя Главкома ВКС С. Мещерякова директору Центрального музея ВС РФ. В нем, в частности, говорится, что С. Шойгу на заседании коллегии Минобороны в конце мая отдал поручение о передислокации авиатехники из Монино в парк «Патриот».

//В мире

СМИ: в Таиланде вновь начали эвакуировать людей из пещеры Кхао Луанг

СМИ: в Таиланде вновь начали эвакуировать людей из пещеры Кхао Луанг

Утром в понедельник, 9 июля, в Таиланде возобновилась эвакуация девяти человек, которые остаются в пещере Кхао Луанг. Данную информацию ранее сегодня предоставили средства массовой информации.

//Новости СМИ2

//В мире

Способное уничтожить две трети фронта в Донбассе оружие ДНР показали на видео

Способное уничтожить две трети фронта в Донбассе оружие ДНР показали на видео

Воюющий на стороне ДНР писатель Захар Прилепин опубликовал видео, на котором запечатлено оружие, способное уничтожить две трети фронта в Донбассе. Речь идет о системах залпового огня «Чебурашка».

//Общество

Опубликованы 10 советов, как лучше проехать по Крымскому мосту

Опубликованы 10 советов, как лучше проехать по Крымскому мосту

Опубликованы 10 советов туристам, добирающимся в Крым на автомобильном транспорте, как лучше проехать по Крымскому мосту. Советы водителям и путешественникам составил инфоцентр «Крымский мост».

//Культура

Стало известно, когда и где состоятся похороны писателя Валерия Ганичева

Стало известно, когда и где состоятся похороны писателя Валерия Ганичева

В Союзе писателей России сегодня сообщили, когда и где состоятся похороны известного писателя и журналиста Валерия Ганичева. Деятель культуры ушел из жизни в минувшее воскресенье в возрасте 84 лет.

//Наука

На Таманском полуострове обнаружены древнегреческие музыкальные инструменты

На Таманском полуострове обнаружены древнегреческие музыкальные инструменты

Ученые Института археологии РАН в рамках раскопок на Таманском полуострове сделали поразительные находки. Специалистам в процессе работы удалось найти остатки древнегреческих музыкальных инструментов.

//Общество

После чемпионата мира силовиков ждут новые кресла

После чемпионата мира силовиков ждут новые кресла

Как стало известно «Аргументам недели», настоящий «звездопад» в виде новых званий, назначений и государственных наград ожидает российских силовиков после завершения футбольного праздника, действительно проведенного на высочайшем уровне безопасности.

//Здоровье

Мазь от артрита нано или не нано? Размазывайте на коленях миллионы долларов

Мазь от артрита нано или не нано? Размазывайте на коленях миллионы долларов

Убыточная государственная компания Роснано отличилась ещё одной афёрой - разработкой и распространением наномази Flexiseq для облегчения симптомов артрита- заболевания, которым страдает большинство пожилых людей.

//Новости Redtram

//Общество

Крым журналистам теперь до лампочки. Будут вкручивать

Крым журналистам теперь до лампочки. Будут вкручивать

Крымское ноу-хау одобрено региональным отделением Союза журналистов и будет проводиться в рамках поручений президента Владимира ПУТИНА об энергосбережении и повышении качества жизни населения.

//Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук впервые публично заговорила о смерти Жанны Фриске

Юлия Ковальчук впервые публично заговорила о смерти Жанны Фриске

Бывшая солистка популярной группы "Блестящие", певица Юлия Ковальчук впервые публично заговорила о смерти своей подруги и коллеги Жанны Фриске. В минувший понедельник артистке исполнилось бы 43 года.

//Общество

Эксперт высказался о создании в РФ самолета для поражения военных спутников

Эксперт высказался о создании в РФ самолета для поражения военных спутников

Российский военный эксперт в понедельник высказался о создании в РФ нового самолета, который способен выводить из строя военные спутники. Соответствующая информация ранее появилась в некоторых СМИ.

//Спорт

Российские футболисты вошли в символическую сборную открытий ЧМ-2018

Российские футболисты вошли в символическую сборную открытий ЧМ-2018

Два футболиста российской сборной вошли в сборную открытий по версии ESPN. Ими оказались нападающий Артём Дзюба и полузащитник Денис Черышев. Черышев и Дзюба стали лучшими бомбардирами сборной России на турнире.

//Туризм

Путевые заметки. Финляндия. Часть первая. Город двух государств, Лапландия

Путевые заметки. Финляндия. Часть первая. Город двух государств, Лапландия

Если вы заезжаете в Финляндию со стороны Швеции, то начать стоит с городка, который расположен прямо на границе. Шведское название Haparanda, а финское Tornio. Здесь в полной мере можно понять смысл выражения о стирании границ

//Происшествия

На Невском проспекте в Петербурге насмерть сбили балерину Мариинского театра

На Невском проспекте в Петербурге насмерть сбили балерину Мариинского театра

На Невском проспекте в Санкт-Петербурге насмерть сбили заслуженную балерину Мариинского театра. Происшествие случилось в июне, однако имя погибшей стало известно лишь сейчас, так как она жила одна.

//Спорт

Собчак поддержала Смолова: "Я ненавижу когда начинается травля"

Собчак поддержала Смолова: "Я ненавижу когда начинается травля"

Ксения Собчак встала на защиту Федора Смолова, которому не удалось забить послематчевое пенальти в четвертьфинале сборной России с национальной командой Хорватии на чемпионате мира по футболу.

//В мире

В Госдуме высказались об отставке британского министра по вопросам Brexit

В Госдуме высказались об отставке британского министра по вопросам Brexit

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков высказался об уходе в отставку британского министра Дэвида Дэвиса. Политик отвечал за процесс выхода страны из ЕС.

//В мире

СМИ узнали о разгроме перешедших в наступление в Сирии боевиков из России

СМИ узнали о разгроме перешедших в наступление в Сирии боевиков из России

Сирийские правительственные войска разгромили группу исламистов, в состав которой вошли выходцы из Российской Федерации. Соответствующая информация оказалась в распоряжении отечественных интернет-СМИ.

//Общество

На Украине ребенок погиб, когда его родители праздновали ночь Ивана Купалы

На Украине ребенок погиб, когда его родители праздновали ночь Ивана Купалы

Пятилетний ребенок скончался на Украине в ночь на 9 июля, когда его родители праздновали ночь Ивана Купалы. В ночь на понедельник родители мальчика в деревне под Харьковом жгли костер, как требует традиция.

//Шоу-бизнес

Экс-участницу "Дома-2" Анастасию Тарасюк похоронили на Троекуровском кладбище

Экс-участницу "Дома-2" Анастасию Тарасюк похоронили на Троекуровском кладбище

Бывшую участницу "Дома-2" Анастасию Тарасюк похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Новость о гибели Анастасии, стала шоком для ее друзей, особенно тех, кто снимался с ней в проекте "Дом-2".

//В мире

Российские дипломаты советуют ЦРУ обновить карту РФ

Российские дипломаты советуют ЦРУ обновить карту РФ

Сотрудники посольства России в США обратились к руководству ЦРУ с предложением обновить карту РФ. Это произошло после того, как управление поздравило участников четвертьфинальных матчей ЧМ-2018.

//В мире

Ушла из жизни самая пожилая жительница Европы

Ушла из жизни самая пожилая жительница Европы

Стало известно, что в Италии скончалась самая пожилая жительница Европы. Речь идет о Джузеппине Проетто-Фрау, которая проживала в коммуне Монтелупо-Фьорентино, расположенной в провинции Флоренция.

//Шоу-бизнес

Как Ксения Собчак отметила День семьи, любви и верности

Как Ксения Собчак отметила День семьи, любви и верности

Телеведущей Ксении Собчак удалось по-настоящему отдохнуть в День семьи, любви и верности. В России установилась традиция отмечать семейный праздник 8 июля. Собчак провела День семьи с мужем и сыном.

//Шоу-бизнес

Анна Цуканова-Котт раскрыла секрет идеальной фигуры после родов

Анна Цуканова-Котт раскрыла секрет идеальной фигуры после родов

Звезда "Ералаша", актриса Анна Цуканова-Котт рассказала, как ей удалось быстро прийти а форму после родов. Артистка вышла на пляж в купальнике всего через пару неделю после появления на свет дочки.

//Общество

Российские ученые раскрыли секрет машины, управляемой силой мысли

Российские ученые раскрыли секрет машины, управляемой силой мысли

Российские учёные работают над созданием автомобиля, которым можно будет управлять силой мысли. Создатели нейромобиля показали макет машины, управляемой сигналами головного мозга.

//Общество

Росстат раскрыл разницу в доходах самых богатых и самых бедных россиян

Росстат раскрыл разницу в доходах самых богатых и самых бедных россиян

Доходы самых богатых россиян, как предварительно подтверждают данные Росстата, превышают доходы самых бедных россиян примерно в 15 раз. Этот показатель не меняется уже несколько лет.

//В мире

Шульгин заявил, что инцидент в Эймсбери мог быть специально спланирован

Шульгин заявил, что инцидент в Эймсбери мог быть специально спланирован

Постоянный представитель России в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), Александр Шульгин заявил, что инцидент в Эймсбери мог быть специально спланирован, чтобы нанести ущерб России.

//В мире

ПВО Сирии подбили израильский военный самолет, атаковавший Хомс

ПВО Сирии подбили израильский военный самолет, атаковавший Хомс

Сирийские ПВО не только отразили атаку Израиля по авиабазе Тифор (Т-4) в провинции Хомс, но и подбили один израильский военный самолет. Израиль ситуацию не комментировал.

//В мире

В Эймсбери скончалась отравленная нервно-паралитическим веществом женщина

В Эймсбери скончалась отравленная нервно-паралитическим веществом женщина

Британская полиция минувшим вечером, 8 июля, сообщила о кончине женщины, отравленной нервно-паралитическим веществом в британском Эймсбери.

//Политика

Пушков рассказал, для чего нужна встреча Путина и Трампа

Пушков рассказал, для чего нужна встреча Путина и Трампа

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков рассказал, для чего нужна встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и главы России Владимира Путина.

//Здоровье

Как живут пенсионеры в Израиле

Как живут пенсионеры в Израиле

В России с этого года началось создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми. Тем интересней в этой связи посмотреть на опыт Израиля, где гериатрическая реформа продолжается более 20 лет.

//В мире

В Таиланде приостановлена операция по спасению из пещеры детей

В Таиланде приостановлена операция по спасению из пещеры детей

Эвакуация остающихся в затопленной пещере в Таиланде мальчиков и их тренера продолжится через 10, максимум 20 часов, заявил в пресс-центре спасательной операции ее руководитель Наронгсак Осоттханакон.

//Шоу-бизнес

Киркоров опубликовал фото, где он без грима и в одних трусах

Киркоров опубликовал фото, где он без грима и в одних трусах

Филипп Киркоров с детьми в настоящий момент отдыхает в США, в отеле в Лос-Анджелесе. Сегодня певец разместил фотографию, на которой он в бассейне в одних плавках возлежит на надувном матрасе.

//Общество

"Ты - полное ничтожество", документальное кино как доказательство в суде

"Ты - полное ничтожество", документальное кино как доказательство в суде

Фильм польского режиссера Марты Прус «За гранью возможного», который взял Гран-при на международном кинофестивале «Победили вместе» в Севастополе предлагают использовать как доказательство в суде.

//Экономика

Кому из пенсионеров увеличат выплаты в августе

Кому из пенсионеров увеличат выплаты в августе

С 1 августа некоторым россиянам пенсионного возраста увеличат сумму выплат. В Пенсионном фонде России разъяснили, что речь идет о работающих пенсионерах. Она будет индивидуальной.

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