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На депутата Госдумы напали в Москве
9 июля 2018, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]
Неизвестный злоумышленник напал на севере Москвы на депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева. Источник в правоохранительных органах отметил, что происшествие случилось у подъезда жилого дома.
Инцидент был зафиксирован накануне вечером. Жигарев находился на улице Полины Осипенко в своем автомобиле, когда преступник оттолкнул дверь машины и несколько раз ударил политика по лицу.
Как сообщает РИА "Новости", впоследствии нападавший повалил депутата на землю и начал избивать его, а затем скрылся в неизвестном направлении. Сам Сергей Жигарев пока не дает никаких комментариев насчет случившегося. Проводится проверка.
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