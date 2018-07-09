На депутата Госдумы напали в Москве

Неизвестный злоумышленник напал на севере Москвы на депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева. Источник в правоохранительных органах отметил, что происшествие случилось у подъезда жилого дома.

Инцидент был зафиксирован накануне вечером. Жигарев находился на улице Полины Осипенко в своем автомобиле, когда преступник оттолкнул дверь машины и несколько раз ударил политика по лицу.

Как сообщает РИА "Новости", впоследствии нападавший повалил депутата на землю и начал избивать его, а затем скрылся в неизвестном направлении. Сам Сергей Жигарев пока не дает никаких комментариев насчет случившегося. Проводится проверка.