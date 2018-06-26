Подросток скончался в одном из детских лагерей на Урале

Тринадцатилетний воспитанник детского дома скончался в детском лагере на Урале. Данную информацию утром во вторник, 26 июня, предоставили в пресс-службе Следственного управления СК по региону.

Происшествие случилось в лагере города Миасс. Тело подростка было найдено накануне вечером, признаков криминального характера смерти не выявлено. Как отмечает ТАСС, ссылаясь на слова следователей, у ребенка мог произойти эпилептический приступ в ходе игры с товарищами. Медработники ничем не смогли помочь мальчику.

По факту происшествия начата доследственная проверка. Точная причина кончины подростка будет установлена после изучения ситуации экспертами.