В одном из колледжей Назрани произошла стрельба, есть пострадавшие

В одном из колледжей Назрани в понедельник произошла стрельба. Согласно последней информации источника в правоохранительных органах Ингушетии, в результате случившегося пострадали два человека.

По предварительным данным, по двум молодым людям 17 и 18 лет около 11.00 несколько раз выстрелили из автомобилей российского производства. Оба получили незначительные ранения и были доставлены в медучреждения, передает ТАСС. В настоящий момент в Назрани объявили план "Перехват".

Медики отметили, что раненые сейчас находятся в травматологическом отделении. За ними наблюдают врачи, однако известно, что жизненно важные органы не повреждены.