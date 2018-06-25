В одном из колледжей Назрани произошла стрельба, есть пострадавшие
25 июня 2018, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]
В одном из колледжей Назрани в понедельник произошла стрельба. Согласно последней информации источника в правоохранительных органах Ингушетии, в результате случившегося пострадали два человека.
По предварительным данным, по двум молодым людям 17 и 18 лет около 11.00 несколько раз выстрелили из автомобилей российского производства. Оба получили незначительные ранения и были доставлены в медучреждения, передает ТАСС. В настоящий момент в Назрани объявили план "Перехват".
Медики отметили, что раненые сейчас находятся в травматологическом отделении. За ними наблюдают врачи, однако известно, что жизненно важные органы не повреждены.
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