В Челябинской области завели дело после кончины девочки от отравления спиртным

В Челябинской области в понедельник, 25 июня, возбудили уголовное дело после кончины 15-летней девочки. Согласно последней информации регионального СК, школьница могла отравиться алкоголем.

Происшествие случилось накануне. Родители доставили подростка в местную больницу, где врачи оценили состояние пациентки как тяжелое. Через некоторое время ребенок скончался.

Как отмечает РИА "Новости", ссылаясь на сообщения ведомства, школьница и ее одноклассница перед трагедией употребяли спиртное. Вторая девочка также попала в медучреждение.

Дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека". Расследование продолжается.