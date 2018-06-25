На Ставрополье завели дело после кончины пациентки из-за пластической операции

По факту кончины пациентки после пластической операции на Ставрополье завели уголовное дело. В следственном управлении СК РФ по региону отметили, что женщина провела в коме два месяца, а затем умерла.

Происшествие случилось 24 февраля 2018 года в Железноводской больнице, где после проведения пластической операции 44-летняя женщина не пришла в себя, в впоследствии скончалась, передает РИА "Новости".

Позже специалисты установили, что пациентке медицинские услуги оказывали ненадлежащим образом. Врачи несвоевременно назначили и провели ей лечение. Уголовное дело было заведено по статье "Причинение смерти по неосторожности".