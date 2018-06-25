Бывший губернатор Кировской области Никита Белых этапирован в колонию

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых был этапирован в колонию из СИЗО "Лефортово". Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Известно, что перед отбытием в колонию Белых осмотрел тюремный врач, который выдал ему все необходимые лекарства. Как уточняет ТАСС, место отбывания наказания будет оглашено после прибытия экс-губернатора на территорию места заключения.

Напомним, что Никита Белых был задержан два года назад в одном из московских ресторанов при получении взятки. Позже президент РФ Владимир Путин досрочно прекратил полномочия политика на посту губернатора в связи с утратой доверия.