В столичном лесопарке найден мертвый младенец

В пятницу, 22 июня, стало известно о страшной находке, которая была сделана в одном из московских лесопарков. На востоке столицы накануне вечером прохожий обнаружил мертвого новорожденного ребенка.

Молодой человек, который гулял в лесопарке неподалеку от Уральской улице, в какой-то момент заметил подозрительный сверток. Он посмотрел, что находится внутри, и был шокирован. В ткань было завернуто тело младенца, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Медики, осмотревшие умершего малыша, выяснили, что он являлся недоношенным. Причина смерти новорожденного устанавливается. Разыскивается его мать.