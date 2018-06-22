Пожилая жительница Самары выбросила ребенка с балкона третьего этажа

Жительница Самары выбросила пятилетнюю девочку с балкона третьего этажа. Согласно последней информации СУСК РФ по региону, страшное происшествие случилось в минувший четверг, 21 июня, около 21.00.

Следователи выяснили, что подозреваемая в совершении преступления в тот момент находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она избила ребенка, который впоследствии, пытаясь спастись, выбежал на балкон. Женщина перекинула девочку через перила и выбросила на улицу.

Прохожие незамедлительно вызвали на место "скорую помощь". Сейчас пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии. Выяснилось, что подозреваемая не является родственницей ребенка.

В отношении 69-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело, передает РИА "Новости".