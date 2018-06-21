В ходе поисков пропавшей в Братске школьницы полиция допросила 500 человек

В процессе поисков девятилетней девочки, пропавшей 9 июня в Братске, были допрошены не менее 500 человек. Тело ребенка со следами насильственной смерти было обнаружено в минувшую среду, 20 июня.

Школьница в начале месяца ушла на прогулку и не вернулась. Ее искали полицейские и волонтеры в течение одиннадцати дней, однако затем поиски были прекращены. Через некоторое время следователи обнаружили 43-летнего жителя Братска, который мог быть связан с исчезновением ребенка.

Специалисты не только допросили всех знакомых семьи девочки, но также осмотрели не менее 300 колодцев, 200 подвальных помещений, изучили записи с 50 видеорегистраторов и жестких дисков, передает РИА "Новости". Впоследствии в ходе допроса подозреваемый признался, что это он убил школьницу, а также показал, где спрятал тело. Расследование продолжается.