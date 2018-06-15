В Новокузнецке мужчина застрелил свою бывшую жену

В пятницу, 15 июня, в СМИ появилась информация о страшном происшествии в Новокузнецке. Согласно последним сообщениям, мужчина застрелил свою бывшую супругу, а затем добровольно ушел из жизни.

Представитель МВД по Кемеровской области Игорь Ситдиков сообщил, что трагедия могла произойти из-за детей. Как сообщает портал A42.RU, житель Новокузнецка открыл стрельбу у дома номер 7 на улице Павловского, где располагается офис. Женщина, получившая ранение, скончалась на месте. После этого ее бывший муж также свел счеты с жизнью.

В сообщении Следственного комитета уточняется, что выстрел мог быть произведен из ружья. Не исключено также, что конфликт между бывшими супругами произошел на почве ревности. По факту убийства возбуждено уголовное дело.