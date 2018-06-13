Названа причина массового отравления детей в лагере на Урале

Специалисты Роспотребнадзора выяснили причину массового отравления детей и вожатых в лагере на Урале. Ранее стало известно, что в больницы Нижнего Тагила и Кушвы попали 62 ребенка и двое взрослых.

Как сообщили в ведомстве, в рамках эпидемиологического расследования было установлено, что источником вспышки вируса стали сотрудники пищеблока – повар и посудомойка. Как отмечает URA.RU, на кухне лагеря "Сосновый" выявили целый ряд нарушений, в частности, по обработке посуды, дезинфекции помещения, поточности движения продуктов, правилам личной гигиены работников.

Работа детского лагеря будет возобновлена только после устранения вышеуказанных недочетов.