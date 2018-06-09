В Москве задержан мужчина, ударивший 11-летнюю девочку ножом в подъезде

Утром в субботу, 9 июня, стало известно о задержании мужчины, который накануне напал в подъезде жилого дома на 11-летнюю девочку. Согласно последней информации, преступник ударил школьницу ножом.

Происшествие случилось в доме, расположенном в 4-м Очаковском переулке, когда девочка возвращалась с прогулки. Она зашла в подъезд, куда также проник мужчина. Ранее судимый гражданин 1975 года рождения нанес своей жертве проникающее ножевое ранение, передает "Свободная пресса". Пострадавшая была доставлена в реанимацию, ее состояние оценивается как тяжелое.

Следователи и сотрудники уголовного розыска смогли оперативно определить местонахождение подозреваемого в нападении на ребенка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также мотивы преступника.