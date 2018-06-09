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Улюкаев начал отбывать срок в колонии строгого режима
9 июня 2018, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев начал отбывать срок в Тверской области в колонии строгого режима. Точная информация о месте, где содержится экс-чиновник, не может быть раскрыта.
Зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева отметила, что ФСИН официально не предоставит вышеуказанную информацию даже правозащитным организациям, передает kp.ru.
Согласно некоторым данным, полученным от других осужденных, Улюкаев попал в колонию под номером №1, где содержится небольшое количество рецидивистов. Сейчас бывший глава МЭР якобы находится на карантине, однако в скором времени его поместят в обычную камеру, передает РИА "Новости".
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