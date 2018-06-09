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В лагере на Урале произошло массовое отравление детей, возбуждено дело

9 июня 2018, 09:39 [ «Аргументы Недели» ]

В лагере на Урале произошло массовое отравление детей, возбуждено дело
фото: globallookpress.com

В одном из лагерей уральского города Кушва было зафиксировано массовое отравление детей. Согласно последней информации, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту данного происшествия.

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В одной из гостиниц Еревана хлором отравились 13 человек

Известно, что дело заведено по статье 236 Уголовного кодекса РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей".

Как отмечает портал "Газета.Ru", количество отравившихся детей достигло 60. Кроме того, в больницы попали два совершеннолетних вожатых. Врачи тщательно осмотрели всех заболевших и сообщили, что их состояние является стабильным. Им оказывается вся необходимая помощь.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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