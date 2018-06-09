В лагере на Урале произошло массовое отравление детей, возбуждено дело

В одном из лагерей уральского города Кушва было зафиксировано массовое отравление детей. Согласно последней информации, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту данного происшествия.

Известно, что дело заведено по статье 236 Уголовного кодекса РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей".

Как отмечает портал "Газета.Ru", количество отравившихся детей достигло 60. Кроме того, в больницы попали два совершеннолетних вожатых. Врачи тщательно осмотрели всех заболевших и сообщили, что их состояние является стабильным. Им оказывается вся необходимая помощь.