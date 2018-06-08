В Омске ищут женщину, бросившую новорожденную дочь за гаражами
8 июня 2018, 11:04 [ «Аргументы Недели» ]
В Омске ищут женщину, которая бросила у гаражей свою новорожденную дочку. Согласно последней информации, ребенка накануне утром обнаружила за строениями одна из проходивших мимо местных жительниц.
Следственное управление СК РФ по региону уточняет, что девочка лежала у гаражей в начале улицы Чайковского. Женщина гуляла с собакой и внезапно увидела младенца, завернутого в пеленку. Она сообщила о находке в полицию и вызвала врачей, передает РИА "Новости".
В настоящий момент новорожденная находится в больнице, ее жизни ничто не угрожает. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности".
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес