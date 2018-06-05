В рамках проверок 29-30 марта прокуратура Приволжского района Казани выявила целый ряд нарушений в зданиях торгового центра "Порт". Ранее во вторник, 5 июня, в этом ТЦ внезапно вспыхнул пожар.

Согласно последней информации, специалисты в ходе инспекции установили, что помещения различных классов пожарной опасности не разделены между собой противопожарными преградами. Кроме того, в торговом центре работали граждане, которые не были обучены мерам противопожарной безопасности.

Также, как уточняет РИА "Новости", игровая зона, расположенная на втором этаже здания, находится на расстоянии более 20 метров от эвакуационного выхода. Более того, эксперты заметили, что на вводных трубопроводах к пожарным насосам были закрыты задвижки, а пути эвакуации в одном из блоков ТЦ были завалены различными материалами и оборудованием.