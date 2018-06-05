Во время пожара в казанском ТЦ не сработала сигнализация
5 июня 2018, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]
Стало известно, что в казанском торговом центре под названием "Порт" не сработала сигнализация во время пожара. Информация о возгорании в здании поступила в экстренные службы утром во вторник, 5 июня.
Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Республике Татарстан Андрей Родыгин заявил, что по факту пожара в ТЦ было возбуждено уголовное дело по статье 168 Уголовного кодекса РФ "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности", передает ТАСС.
В Единой дежурно-диспетчерской службе Казани в свою очередь сообщили, что сигнализация не сработала из-за того, что в помещении было отключено электричество. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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