Адвокаты Улюкаева просят снять арест с имущества бывшего чиновника

Адвокаты бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева просят снять арест с его имущества. Экс-чиновник был осужден за получение взятки в размере двух миллионов долларов США.

Пресс-секретарь Замоскворецкого суда столицы Эмилия Хиль во вторник, 5 июня, подчеркнула, что в настоящий момент вопрос о возможности снятия ареста с имущества Улюкаева рассматривается, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее бывший руководитель МЭР исполнил судебное решение и выплатил штраф в размере 130 миллионов рублей. Пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев счел такой поступок деятельным признанием вины "со всеми вытекающими последствиями".