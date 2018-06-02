Бывший заммэра Томска арестован на месяц по делу о мошенничестве

Экс-заместитель мэра Томска по капитальному строительству Владимир Костюков был арестован Советским районным судом до 31 июня. Чиновник подозревается в мошенничестве, он был задержан накануне.

Представитель пресс-службы областного суда отметил, что Костюков просил определить ему домашний арест в качестве меры пресечения, однако было принято иное решение, передает ТАСС.

Следствие отмечает, что при строительстве площадки "Березовая", которая расположена на территории Томского промпарка, за невыполненные работы по завозу песка было уплачено около 40 миллионов рублей.

Уточняется, что дело бывшего заммэра расследуется по статьям "Мошенничество" и "Злоупотребление должностными полномочиями".