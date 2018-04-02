Золотов обратился в СК: Росгвардия может быть виновна в кемеровской трагедии
2 апреля 2018, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]
Директор Росгвардии Виктор Золотов обратился в Следственный комитет после гибели 64 человек в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Росгвардия усмотрела преступление в действиях своих сотрудников в Кемерово и считает, что сотрудники кемеровского Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля (ЦЛРРиГК) должны быть привлечены к уголовной ответственности, - пишет "Коммерсантъ".
После пожара, унесшего жизни десятков людей, в том числе 41 ребенка, Росгвардия провела служебную проверку в "Зимней вишне". Установлено, что сотрудники ЦЛРРиГК допустили к работе в торгом центре, который посещают тысячи людей, неподготовленных охранников.
Советник Виктора Золотова Александр Хинштейн подтвердил, что охрана ТРЦ "Зимняя вишня" осуществлялась незаконно, кемеровская частная охранная организация "Центр защиты" не имела права оказывать охранные услуги, предусмотренные договором с ТРЦ. ЧОП не имел права осуществлять пультовую охрану. В Росгвардии считают, что сотрудники кемеровского ЦЛРРиГК не могли не знать об этих фактах, поскольку каждое такое предприятие направляет в Росгвардию договоры об оказании услуг по каждому объекту.
Заводской суд Кемерово 28 марта арестовал сотрудника ООО "ЧОП «Центр защиты»", который, по версии следствия, отключил систему экстренного оповещения посетителей при получении сигнала о пожаре.
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