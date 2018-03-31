Потерявший всю семью при пожаре в Кемерово опубликовал видео эвакуации

Потерявший всю семью - жену, трех дочек и сестру при пожаре в Кемерово Игорь Востриков опубликовал видео эвакуации из горящего торгового центре "Зимняя вишня". Трагедия произошла 25 марта. Алексей Чадов никогда не простит виновников трагедии в «Зимней вишне»

В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 64 человека считаются пропавшими.

В Кемерово работают опытные следователи. Возбуждено несколько уголовных дел. 31 марта в Кемерово прибыл глава СКР Александр Бастрыкин.

Востриков выложил в Instagram видео с камер видеонаблюдения, которые были установлены около залов кинотеатра в ТЦ. Судя по видео, люди не сразу поняли, что в ТЦ начался пожар. А после того, как появился сильный дым, среди людей началась паника.Очевидно, сигнализация не сработала.

По данным следствия, начальник инспекции Госстройнадзора по Кемеровской области Танзилия Комкова после пожара пыталась скрыться от следствия, она улетела в Москву. Комкову задержали в доме ее близких родственников или знакомых в Подмосковье, - сообщает РИА Новости. Ее задержали в принудительном порядке доставили в Кемерово для проведения следственных действий.

В отношении Комковой возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, сгоревший ТЦ был возведен самовольно, без разрешения на строительство. Комкову обвиняют в том, что она действовала в интересах своего сына. По версии следствия, ее сын, связан с собственником здания ТЦ — ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат".