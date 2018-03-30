В Следственном комитете в пятницу, 30 марта, предоставили новую информацию о ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Согласно последним данным, торгово-развлекательный центр был построен самовольно.

В ведомстве подчеркнули, что к настоящему моменту было произведено задержание областного начальника инспекции строительного надзора Танзилии Комковой.

Следователи отмечают, что женщина, находясь на столь важном посту, не пресекла эксплуатацию самовольно построенного здания торгового комплекса "Зимняя вишня", что в конечном итоге и привело к гибели 64 человек в ходе страшного пожара, передает РИА "Новости".