Почему пожарная сигнализация в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» была отключена

Показания подозреваемых по уголовному делу, возбужденному в Кемерово после пожара с многочисленными жертвами в ТЦ «Зимняя Вишня», очень противоречивы. СК рассматривает несколько версий причины возгорания.

По данным СК, неработающая пожарная система стала одной из причин пожара, при котором погибли 64 человек.

Охранник Сергей Антюшин, отключивший, по версии правоохранительных органов, сигнализацию, уверяет, что она не работала с 18 марта. Директор компании, которая разрабатывала систему безопасности для ТЦ, Игорь Полозиненко утверждает, что сигнализация была выключена за 15 минут до начала пожара, - сообщает RT.

Пятеро подозреваемых в гибели людей, в том числе сотрудник ЧОП Антюшин и Полозиненко, арестованы. Оба подозреваемых своей вины не признали. Их показания противоречат друг другу.

Полозиненко настаивал, что система работала безупречно, но была отключена вручную за 15 минут до пожара. Антюшин, которого подозревают в отключении сигнализации, заявил, что не мог отключить сигнализацию, потому, что не знал, как это сделать. Он уверял, что пожарная система не работала в ТЦ уже неделю.

По мнению экспертов, работающих в сфере пожарной безопасности, заявления охранника сомнительны. По сведениям специалистов в сфере безопасности, обычно охранники проходят курсы обучения, как вести себя во время экстренных случаев. А если появляются нарушения в работе системы, их фиксируют в специальном журнале.